В Борисове рядом с пешеходным мостом обнаружили гранаты и оружие

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В милицию Борисова граждане позвонили и сообщили о взрывоопасной находке – оружии рядом с пешеходным мостом. Об этом 23 октября проинформировала пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Огнестрельное оружие и предметы были обнаружены всего в 10 метрах от пешеходного моста рядом с Березиной.

– К месту ЧП сразу же выехали правоохранители и сотрудники группы разминирования войсковой части 3310. На месте кроме двух гранат Ф-1 были найдены охотничье ружье и винтовка, – пояснили в пресс-службе.

Гранаты уничтожили на полигоне, а винтовку и ружье отправили на экспертизу. Фото: УВД Миноблисполкома.

Предположительно все предметы из опасной находки по времени относят к годам Первой мировой войны.

– Саперы тщательно обследовали зону у моста и прилегающую территорию, но других взрывоопасных предметов обнаружено не было. Гранаты Ф-1 в тот же день вывезли на общевойсковой полигон в районе и уничтожили. А вот оружие было отправлено на экспертизу и проверку, – добавили в УВД.