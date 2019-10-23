2019-10-23T19:29:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове рядом с пешеходным мостом обнаружили гранаты и оружие

Специалисты говорят, что боеприпасы – со времен Первой мировой войны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Прохожие наткнулись на гранаты. Фото: УВД Миноблисполкома.Прохожие наткнулись на гранаты. Фото: УВД Миноблисполкома.
Изменить размер текста:

В милицию Борисова граждане позвонили и сообщили о взрывоопасной находке – оружии рядом с пешеходным мостом. Об этом 23 октября проинформировала пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Огнестрельное оружие и предметы были обнаружены всего в 10 метрах от пешеходного моста рядом с Березиной.

– К месту ЧП сразу же выехали правоохранители и сотрудники группы разминирования войсковой части 3310. На месте кроме двух гранат Ф-1 были найдены охотничье ружье и винтовка, – пояснили в пресс-службе.

Гранаты уничтожили на полигоне, а винтовку и ружье отправили на экспертизу. Фото: УВД Миноблисполкома.

Гранаты уничтожили на полигоне, а винтовку и ружье отправили на экспертизу. Фото: УВД Миноблисполкома.

Предположительно все предметы из опасной находки по времени относят к годам Первой мировой войны.

– Саперы тщательно обследовали зону у моста и прилегающую территорию, но других взрывоопасных предметов обнаружено не было. Гранаты Ф-1 в тот же день вывезли на общевойсковой полигон в районе и уничтожили. А вот оружие было отправлено на экспертизу и проверку, – добавили в УВД.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Киркоров с детьми прилетел в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея Веру Полякову
«Внезапно заболели актеры»: В Минске в Купаловском театре неожиданно отменили спектакль
Житель Ошмян с заработков привез фальшивые 5000 рублей России
В Столинском районе 8-летнего мальчика сбил грузовик
«38 взрослых и один подросток»: в Англии остановили фуру с трупами людей
Японская компания заинтересована в создании домов престарелых в Беларуси
В Гомеле хулиганы ударили электрошокером 14-летнего подростка
В Могилеве пьяный водитель лоб в лоб столкнулся с машиной ГАИ, которая преградила ему дорогу перед перекрестком
В начале следующей недели в Беларуси возможен мокрый снег
Мужчина в Городокском районе жег траву и спалил костел XIX века
Стенка на стенку: в Серебрянке сильно избили 15-летнего подростка
У пьяного в Новополоцке украли 11 тыс. долларов, которые он откладывал на свадьбу и на квартиру