2019-10-23T20:03:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Ошмян с заработков привез фальшивые 5000 рублей России

Супруга принесла их в банк и «попалась»
Надежда БУТОВИЧ
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Кассир в банке сразу же определила, что купюра поддельная. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Кассир в банке сразу же определила, что купюра поддельная. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Правоохранители Ошмянского района проводят проверку по факту выявления фальшивых купюр, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В неприятную ситуацию попала жительница одного из населенных пунктов под Ошмянами. Женщина пришла в банк, чтобы обменять 5 тысяч рублей РФ. Деньги с заработков привез муж и сельчанка на радостях, решила разменять инвалюту и совершить нужные покупки.

– Однако кассир легко определила – крупная купюра является подделкой. На место сразу же были вызваны оперативники. Женщина объяснила, как в ее кошельке появилась фальшивка. На данный момент дело передано на правовую оценку. Остальные зарплатные деньги, которые мужчине выдали в Москве, были настоящими, – пояснили в пресс-службе.

Как сообщают правоохранители, факты, когда граждане без малейших подозрений идут в банк с фальшивыми деньгами – это не такая уж и редкость. Как фальшивки попадают в Беларусь? Граждане на зарубежных рынках получают сдачу ненастоящими деньгами, или пользуются услугами нелегальных менял-валютчиков внутри республики.

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