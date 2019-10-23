Сельчанин попросил знакомого достать кота из колодца, а когда он помог, ударил его топором между глаз

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В милицию позвонили из деревни Озерница, что на Лунинеччине, сообщают в пресс-службе УВД Бресткого облисполкома. У себя на участке сельчане обнаружили полуживого человека в крови. Хозяева позвонили в «скорую», а медики о ЧП проинформировали правоохранителей.

В итоге выяснилось, что накануне мужчина встретился с односельчанином. Тот обратился с просьбой о помощи, мол, в колодец свалился кот, надо достать животное и вычистить колодец. Помочь земляку сельчанин был не прочь.

– Несколько часов он провозился с колодцем. А когда работа была сделана, хозяин предложил распить вместе бутылку водки. Но не успели мужчины выпить и по пару рюмок, как началась ссора, а потом и драка. Хозяин дома схватился за топор и угодил гостю обухом прямо в лоб. Бессознательного, окровавленного знакомого он оттащил и бросил на соседнем участке, – пояснили в пресс-службе.

Когда к дебоширу наведалась милиция, он уже успел сменить испачканную одежду, отмыть от крови топор и пол, но некоторые следы недавней потасовки еще оставались.

В итоге у пострадавшего сломан нос. А его неприятелю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений.