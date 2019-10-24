«Сад государственный, а деньги собирают с родителей». Гомельчане обратились в горисполком

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На СМС-линию телефонной приемной Гомельского горисполкома 142 поступило такое обращение:

- В детском саду №73 прорвало трубы. Можно ли это починить, не собирая деньги с родителей? Сад государственный, но на исправление любой поломки деньги собирают с родителей. Сад старый, и там периодически что-то приходит в негодность. Выделено ли что-нибудь из бюджетных средств на капитальный ремонт этого сада?

Власти отреагировали на сообщение на официальном сайте и вот что ответили:

- Прорыв трубы канализации в ГУО «Ясли-сад №73 Гомеля» был устранен в оперативном порядке, работы проведены безвозмездно. Данное учреждение образования включено в план-заявку потребности в ассигнованиях на 2020 год для проведения ремонта зданий и укрепление материально-технической базы, которая направлена в главное управление образования Гомельского облисполкома.