2019-10-24T08:55:46+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сад государственный, а деньги собирают с родителей». Гомельчане обратились в горисполком

Власти ответили, что сад включили в план-заявку потребности в ассигнованиях
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчане обратились в горисполком насчет сбора денег в детсадуГомельчане обратились в горисполком насчет сбора денег в детсадуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На СМС-линию телефонной приемной Гомельского горисполкома 142 поступило такое обращение:

- В детском саду №73 прорвало трубы. Можно ли это починить, не собирая деньги с родителей? Сад государственный, но на исправление любой поломки деньги собирают с родителей. Сад старый, и там периодически что-то приходит в негодность. Выделено ли что-нибудь из бюджетных средств на капитальный ремонт этого сада?

Власти отреагировали на сообщение на официальном сайте и вот что ответили:

- Прорыв трубы канализации в ГУО «Ясли-сад №73 Гомеля» был устранен в оперативном порядке, работы проведены безвозмездно. Данное учреждение образования включено в план-заявку потребности в ассигнованиях на 2020 год для проведения ремонта зданий и укрепление материально-технической базы, которая направлена в главное управление образования Гомельского облисполкома.

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