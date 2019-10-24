Госстандарт: в магазинах продавали кальмара и крупы с недовесом

В консерве было в два раза меньше кальмары, чем сказано на упаковке. Фото: Госстандарт

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Недовложения в фасованной продукции в магазинах выявила Гомельская областная инспекция Госстандарта. Именно в фасованной продукции, а это крупы, рыбные консервы, подсолнечное масло, чаще всего встречаются нарушения, отметили в инспекции.

Там привели примеры недавних проверок: консервы «Кальмар шинкованный без кожицы натуральный» производства российского «Фортуна Крым» вместо заявленных 185 гр содержали массовую долю кальмара в два раза меньше. Горох и чечевица торговой марки «Благая» производства другого российского предприятия - «Селтинг» (800 гр), а также хлопья перловые российского «Фермера» (400 гр) имели недовложение во всех измеренных упаковках до 2% от веса продукции.

- Такие же нарушения выявлены по двум предприятиям, занимающимся фасовкой продукции, - уже белорусским «Фасовка и упаковка» и «ПакХаус», - добавили в инспекции.

В Госстандарте подчеркнули, что бракованные партии уже изъяты из продажи, но это не исключает наличие аналогичных нарушений по другим партиям недобросовестных фасовщиков.