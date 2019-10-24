Литва предложит белорусам льготные визы на перезахоронение Калиновского

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Литва предоставит право желающим получить льготную визу на посещение мероприятий, связанных с перезахоронением останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863-1864 гг. в Литве.

Для этого нужно предварительно индивидуально регистрироваться в посольстве до 5 ноября 2019 г. по адресу эл. почты k1@urm.lt. А в графе SUBJECT должны быть указаны фамилия, имя латинскими буквами по паспорту, а также номер паспорта. Само письмо должно содержать ходатайство о предоставлении визы на мероприятия по захоронению Калиновского.

- В связи с ограниченными возможностями визового отдела количество соискателей будет ограничено и посольство проинформирует заявителей о возможности подачи документов на льготные визы в индивидуальном порядке по эл. почте, - сообщает посольство Литвы в Минске.

Там добавили, что визы будут выдаваться на одноразовую поездку, максимальный срок действия визы с 20 по 24 ноября 2019 г. В случае позитивного ответа соискатели виз должны будут лично в посольство предоставить документы как на обычную визу. Но в пункте 21 анкеты (основная цель поездки) должно быть выбрано „иная“ и указано „PEREZACHORONENIE K. KALINOVSKOGO”.

Напомним, белорусов приглашают на мероприятия по захоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе - останки героя и других повстанцев захоронят 22 ноября.