Все для дома, ремонта и строительства легко и выгодно - MILE.BY

Ремонт - это символ перемен! Но, затеяв эти перемены, любой человек сталкивается с проблемой выбора нужных материалов

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На рынке представлен большой ассортимент строительных и отделочных материалов. Оценить все разнообразие и выбрать оптимальный вариант - дело не из легких и требует больших, не только финансовых, но и временных затрат!

Мы поможем превратить этот утомительный процесс в легкий и творческий! Для вашего удобства мы создали mile.by - интернет-магазин крупнейшей в Беларуси сети строительных гипермаркетов «Миля». Все, что нужно для строительства, ремонта, отделочных работ, декора и садоводства, вы найдете именно здесь. Более 40 000 товаров, 1000 брендов от известных отечественных и зарубежных производителей.

Не выходя из офиса или дома, используя удобную навигацию и систему поиска по сайту, вы можете с легкостью найти, выбрать и сравнить товары, узнать о них дополнительную информацию, промониторить цены. Все это позволяет вам сделать заказ оперативно и без лишних хлопот. И даже если вы ничего не знаете о материалах для ремонта, сделать выбор будет легко, так как постоянно на связи наши профессиональные онлайн-консультанты.

Всего несколько кликов - и у вас заказан гипсокартон, шпатлевка, перфоратор, краска, обои, межкомнатные двери, ламинат и весь необходимый декор, а заботу о доставке и разгрузке мы возьмем на себя.

Оплату заказа вы можете произвести как наличными при получении заказа, так и банковской картой онлайн или при получении заказа. А для организаций мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Кроме того, вы можете совершить покупки в рассрочку по картам рассрочки «Халва» и «Карта покупок» при самовывозе товара.

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