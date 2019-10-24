2019-10-24T10:23:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Все для дома, ремонта и строительства легко и выгодно - MILE.BY

Ремонт - это символ перемен! Но, затеяв эти перемены, любой человек сталкивается с проблемой выбора нужных материалов
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На рынке представлен большой ассортимент строительных и отделочных материалов. Оценить все разнообразие и выбрать оптимальный вариант - дело не из легких и требует больших, не только финансовых, но и временных затрат!

Мы поможем превратить этот утомительный процесс в легкий и творческий! Для вашего удобства мы создали mile.by - интернет-магазин крупнейшей в Беларуси сети строительных гипермаркетов «Миля». Все, что нужно для строительства, ремонта, отделочных работ, декора и садоводства, вы найдете именно здесь. Более 40 000 товаров, 1000 брендов от известных отечественных и зарубежных производителей.

Не выходя из офиса или дома, используя удобную навигацию и систему поиска по сайту, вы можете с легкостью найти, выбрать и сравнить товары, узнать о них дополнительную информацию, промониторить цены. Все это позволяет вам сделать заказ оперативно и без лишних хлопот. И даже если вы ничего не знаете о материалах для ремонта, сделать выбор будет легко, так как постоянно на связи наши профессиональные онлайн-консультанты.

Всего несколько кликов - и у вас заказан гипсокартон, шпатлевка, перфоратор, краска, обои, межкомнатные двери, ламинат и весь необходимый декор, а заботу о доставке и разгрузке мы возьмем на себя.

Оплату заказа вы можете произвести как наличными при получении заказа, так и банковской картой онлайн или при получении заказа. А для организаций мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Кроме того, вы можете совершить покупки в рассрочку по картам рассрочки «Халва» и «Карта покупок» при самовывозе товара.

Мы отвечаем за качество наших товаров. Вся продукция интернет-магазина mile.by имеет соответствующие сертификаты. При покупке в интернет-магазине ко всем товарам, имеющим гарантийные сроки, вам в обязательном порядке будет выдан гарантийный талон.

Интернет-магазин mile.by делает все, чтобы товары для дома, строительства и ремонта были доступны каждому жителю Беларуси! Лучшие цены, акции и скидки, удобная и быстрая доставка, большой ассортимент, широкий каталог брендов - мы не просто исполняем, мы предугадываем ваши желания и мечты!

И именно сейчас на mile.by специально для вас есть интересные акционные предложения на электрообогреватели, электроинструмент, ламинат, обои, вагонку, штукатурку, входные двери и многое другое.

Замените долгие и изнурительные походы по магазинам увлекательным и творческим процессом благоустройства вашей квартиры, дачи или сада вместе с mile.by.

Покупайте легко и выгодно!

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