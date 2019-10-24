2019-10-24T12:21:22+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко проводил в аэропорту президента Кубы, а сам улетел в Казахстан

Стороны будут говорить о развитии межгосударственных отношений
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 24 - 25 октября посещает с официальным визитом Казахстан. Утром Александр Лукашенко проводил в минском аэропорту президента Кубы с женой, которые приезжали в Беларусь, а сам улетел на восток.

В Нур-Султане Лукашенко проведет переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встречи запланированы в узком и широком составах. Стороны будут говорить о развитии межгосударственных отношений, прежде всего - о расширении торгово-экономического партнерства.

Лукашенко и Токаев обсудят перспективы расширения промышленной кооперации и углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте, а также в нефтехимической отрасли и в сфере высоких технологий. Планируется, что в результате президенты подпишут пакет двусторонних соглашений.

К визиту Лукашенко в Нур-Султан приурочен казахстанско-белорусский бизнес-форум и открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии, сообщает пресс-служба президента.

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