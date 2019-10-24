В Беларуси за три дня выявлено 8 авто с перебитыми VIN-номерами. Фото: МВД

Все они были на российских номерах, но под управлением белорусских граждан

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Буквально за три дня милиция выявила в Беларуси 8 авто с поддельными VIN-номерами. Все они были на российских номерах, но под управлением белорусских граждан. В основном это дорогие иномарки: Range Rover Evoque, Mazda CX-5, Infiniti, Chevrolet, Lexus. Историю последнего уже узнали: его угнали в Санкт-Петербурге, а сейчас ездили на нем в Минске.

В Витебской области нашли Toyota Camry с перебитым VIN-номером, которую похитили в Московской области.

Многие белорусы по-прежнему покупают авто с пробегом по России либо в Беларуси - с российскими номерами. И не меняют регистрацию на белорусскую, чтобы не платить налог на дороги и за техосмотр.

Но некоторые владельцы были в курсе криминального прошлого своих авто. Например, 27-летний сельчанин из Россонского района не остановился по требованию инспекторов ГАИ и пытался скрыться. Оказалось, что российский номер и VIN его Mercedes-Benz - поддельные, а сам владелец раньше уже засветился в криминальном автобизнесе, сообщает МВД Беларуси.

Там напомнили, что данные в техпаспорте должны совпадать с маркировочными обозначениями на самом авто. VIN-номер уникален: в нем зашифрована вся информация о машине. А любой скол, царапина, краска или шпатлевка в месте нанесения VIN-номера могут говорить о возможной его подделке.

За перебитый VIN-номер грозит уголовная ответственность - до двух лет лишения свободы.

В милиции напомнили: чтобы избежать возможных проблем, надо покупать авто непосредственно у собственника, а не у перекупов, и оформлять договор купли-продажи, а не счет-справку.