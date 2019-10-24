2019-10-24T12:45:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусский ГУБОПиК: фуры в Евросоюзе грабили оршанцы

Правоохранители обратили внимание на ранее судимых мужчин, которые жили явно не по средствам
Наталья ПАРТОЛИНА
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42-летнего главаря преступной группы, которая грабила фуры в Германии, задержали в Орше за избиение человека битой. Фото: кадр из видео МВД.42-летнего главаря преступной группы, которая грабила фуры в Германии, задержали в Орше за избиение человека битой. Фото: кадр из видео МВД.
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Преступную группировку, которая специализировалась на кражах из фур в странах Евросоюза, помогли вычислить белорусские правоохранительные органы. Об этом в Телеграм-канале МВД сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, нескольких граждан Беларуси 10 октября поймали с поличным, когда они вывозили украденные из большегрузного автомобиля телевизоры. У бандитов были не только свои легковые авто, но и собственные фуры, на которых они вывозили награбленное. Часть сбывали в странах Евросоюза, часть контрабандой перевозили в Беларусь. Только в земле Нижняя Саксония (Германия) их подозревают в совершении 60 подобных краж, по данным Европола. Преступники грабили автомобили на стоянках или на специальных местах отдыха на трассе.

Заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД РБ Сергей Ванагель рассказал, что успех европейских полицейских во многом был предопределен работой белорусских борцов с оргпреступностью и коррупцией.

- При отработке лидеров и авторитетов преступной среды, оказывающих влияние на криминогенную обстановку в регионе, была получена информация, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Европейском союзе. Их личности были установлены. Одним из оснований проверить этих граждан на причастность к совершению преступных действий стало то, что жили они не по средствам - их образ жизни не соответствовал легальным доходам. Некоторые из них вообще не имели источника дохода в Беларуси, но у них были крупные суммы денег, дорогие автомобили, хорошие дома, - рассказал Сергей Ванагель.

42-летнего оршанца, который фактически возглавлял преступную группу, задержали за другое преступление - он избил битой человека. Задержание происходило при силовой поддержке СОБРа. Подельники мужчины 1 октября через Прибалтику уехали в Германию, а 10 октября их задержали с поличным в немецком городе Боккенеме. Сейчас главарь преступной группы в следственном изоляторе. Его подельники - в тюрьме в Ганновере. Общий ущерб от их действий на территории Германии и Франции предварительно оценивается в полмиллиона евро. Часть товаров, похищенных в Европе, изъяли в Орше.

Раньше все задержанные уже были судимы за подобные преступления.

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