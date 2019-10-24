«Это относительная динамика». Минэкономики Беларуси прокомментировало снижения рейтинга в Doing Business

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В последнем отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020» (Doing Business) Беларусь заняла 49-е место среди 190 экономик мира. В то же время страна получила 74,3 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса.

Положительных реформ в терминологии рейтинга «Ведение бизнеса» для Беларуси в нынешнем отчете не зафиксировано, но в рейтинге Всемирного банка отражены позитивные изменения по некоторым показателям рейтинга.

- По сравнению с прошлым отчетом отмечено снижение по семи из десяти позиций рейтинга, две позиции остались на прежнем уровне, по одному из показателей отмечен рост. Однако это относительная динамика, - комментирует Министерство экономики. - По методологии Всемирного банка движение в рейтинге происходит относительно других участников рейтинга.

В Минэкономики объяснили, что «снижение позиции Беларуси в рейтинге объясняется динамикой других стран».

Правительство Беларуси планирует продолжить реализацию комплекса реформ во всех сферах деятельности, в том числе с учетом положительного опыта зарубежных стран и рекомендаций Всемирного банка, заявили в Минэкономики.