Лукашенко признался, что ест картошку только раз в неделю Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А молоко от коров на личном подворье президент поставляет в правительство

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Накануне визита президента Беларуси в Казахстан было опубликовано интервью Александра Лукашенко казахстанскому информагентству «Хабар». Президент рассказал о своем отношении к картофелю, который считается национальной культурой белорусов.

- Это наш спаситель, - заявил Лукашенко. - На картофеле на одном люди выживали. И когда мне говорят, какой бы вы памятник поставили за войну в Беларуси, я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Потому что корову уводили куда-то в лес, прятали там. И за счет этого дети выживали, люди…

Президент признался, что сам картошку ест редко - раз в неделю. «Сдерживает себя искусственно», чтобы не располнеть и держать себя в спортивной форме для игры в хоккей.

Лукашенко рассказал, что на его подворье 13 коров, которые дают много молока. Однако в его семье почти никто молоко не пьет:

- Мы это поставляем - правительство кормим, у нас общепит есть, - заявил президент.