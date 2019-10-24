2019-10-24T11:44:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Ставки превышают 530% годовых». В Беларуси отрегулируют микрозаймы

В то же время расширяется перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси отрегулируют микрозаймыВ Беларуси отрегулируют микрозаймыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси 23 октября подписал указ «О предоставлении и привлечении займов», чтобы расширить инструменты микрофинансирования для развития предпринимательства и повысить уровень тех, кто берет микрозаймы.

В документе оговорен порядок создания некоммерческих микрофинансовых организаций, расширен перечень лиц, которые могут быть членами потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи: теперь ими смогут стать физлица, которые выращивают сельхозпродукцию, субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба президента.

- Зачастую предоставляются ультракороткие займы без залога по ставке, превышающей 530% годовых. Поэтому указ ограничил размеры причитающихся микрофинансовой организации процентов - не более двукратной суммы микрозайма, а также неустойки, штрафов и пеней - не более половины размера микрозайма, - прокомментировали в пресс-службе.

В то же время расширяется перечень разрешенных для ломбардов видов деятельности. Им дадут право предоставлять микрозаймы под залог авто без обязанности передачи предмета залога ломбарду, а также - вести комиссионную торговлю, хранить вещи и покупать их для дальнейшей продажи.

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