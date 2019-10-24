2019-10-24T12:56:28+03:00
Политика
КП Беларусь

«Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю». Глава МИД Беларуси рассказал о дружбе с Киркоровым

«Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать?» - задается вопросом Макей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Глава МИД Беларуси рассказал о дружбе с Киркоровым. Фото: соцсетиГлава МИД Беларуси рассказал о дружбе с Киркоровым. Фото: соцсети
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Необычное сообщение появилось на официальной странице Министерства иностранных дел Беларуси в Facebook. Лирический пост подписан так: «С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова». Соответственно, глава МИД пишет о ситуации, которая возникла в связи с приездом российского артиста вместе с детьми в Минск на день рождения жены Макея - Веры Поляковой.

Цитируем сообщение полностью:

- Уважаемые господа, друзья, завсегдатаи форумов, любители посплетничать и поперемывать косточки... В связи с визитом Филиппа Киркорова в Минск вспоминается прекрасная фраза Михаила Жванецкого: «Я настолько низко пал, что дискредитировать меня невозможно». Я не обращал бы внимания на сообщения, связанные с приездом Филиппа Киркорова в Минск, если бы это касалось только меня. Но речь идет о моей семье и об ушатах выливаемой грязи, к тому же неграмотно и невежественно написанной.

Владимир Макей рассуждает:

- Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность. Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба еще с начала 2000-х годов. Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен.

Затем министр переходит к финансовому вопросу:

- Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп. И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь. В отличие от многих творческих личностей, у кого на первом месте меркантильные вещи, для него понятия товарищества и искренней дружбы тоже многое значат.

Владимир Макей раскрывает еще одну интригу:

- Да, должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным. Это аж 60 рублей, или 30 долларов. Более того, мы поужинали с ним, а назавтра еще и попили кофе, если кого это интересует. Более того, он еще назавтра вечером пришел по пригласительным на спектакль.

Министр не обошел стороной и версию о своих перелетах на личных самолетах из Германии и обратно, и порекомендовал ознакомиться с соответствующим графиком работы на сайте МИД.

- Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны, - сделал вывод глава МИД.

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