2019-10-24T13:00:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Хотели купить за полцены, а получили дешевую подмену - семь человек в Витебске пострадали от мошенников из интернет-магазина

На сайте из 37 отзывов покупателей в 36 было написано, что это лохотрон, но никто не обратил на это внимания
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вот это получил покупатель, заказавший дрель-шуруповерт в кейсе. И антистрессовую безделушку в подарок. Фото: УВД Витебского облисполкома.Вот это получил покупатель, заказавший дрель-шуруповерт в кейсе. И антистрессовую безделушку в подарок. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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В Витебске семь человек обратились в милицию - их обманули в интернет-магазине, который проводил акцию по распродаже электроинструмента. Электроинструмент предлагали качественный, от известной фирмы и за полцены. Так, электродрель-шуруповерт, стоимость которой порядка 200 рублей, по акции стоила 99 рублей. Об акции потенциальные покупатели узнавали из всплывающих окон и таргетированной рекламы. Решение о покупке принимали, практически не задумываясь - на сайте было указано, что акция краткосрочная и до ее конца осталось несколько часов. Кроме солидной скидки интернет-магазин обещал еще и подарок-сюрприз каждому покупателю.

- Во всех случаях прослеживается единая схема, по которой действуют продавцы товара. Заманчивое предложение о продаже товара за полцены появлялось в интернете на всплывающих окнах с рекламой. При переходе по ссылке потенциальному покупателю предлагалось оформить заявку, в которой просили указать номер телефона для связи и подтверждения заказа. Действительно, продавцы перезванивали - один раз с телефонов российских операторов, а после с белорусских номеров. Через определенное время клиенты получали почтовое извещение о получении посылки наложенным платежом, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Когда покупатель приходил на почту и оплачивал посылку, внутри он находил совсем не то, что заказывал. Вместо дорогостоящей вещи ему присылали дешевую подмену. Например, вместо дрели-шуруповерта - аккумуляторную отвертку. Подарком-сюрпризом оказывался копеечный антистресс-тренажер для рук.

- Если бы покупатели были немного внимательнее и потрудились проверить этот интернет-магазин через поисковые системы и почитать отзывы о нем, они бы обнаружили, что из 37 отзывов в 36 говорится о том, что это лохотрон, - рассказала Ольга Шкуратова. - Насторожить людей должно было и то, что на почте они получали посылку, объем и вес которой явно не соответствовал заказанному инструменту.

Кстати, если вам пришла посылка наложенным платежом, вы можете взять ее в руки и, не вскрывая, оценить объем и вес того, что получили. Если кажется, что вам прислали что-то не то, можно отказаться получать и оплачивать посылку. Главное - не вскрывать ящик. Обнаружив, что там действительно не то, что вы заказывали, вернуть посылку вы уже не сможете.

По фактам витебская милиция проводит проверку.

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