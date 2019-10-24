В Минске таксист продал «бесхозную» машину - оказалось, что это наследство

Изменить размер текста: A A

В одном из дворов Минска пропал старенький «Мерседес Бенц» - родственники владельца обратились в милицию. Дело в том, что хозяин машины умер, и пока решался вопрос о наследстве, авто стояла у дома умершего мужчины, а затем исчезло.

Милиция нашла вора - им оказался 31-летний таксист, который, проезжая мимо, заметил «Мерс», показавшийся ему бесхозным. Мужчина сфотографировал авто и подал на сайт продажи автомобилей.

Покупатели быстро нашлись - им таксист сказал, что является владельцем, но документы потерял. Покупатели поверили и отдали деньги - 500 рублей. «Мерседес» нашли в Брестской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А таксист, кстати, уже привлекался к уголовной ответственности - его судили за совершение хулиганства и грабежа, рассказали в столичном ГУВД.