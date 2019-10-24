2019-10-24T14:11:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно пьяный напал на двух девушек, а они, отбиваясь, облили его кока-колой

Молодой человек вначале прилюдно справил нужду в парке, а потом пристал к отдыхающим
Алиса МИЕЛОФОН
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Парень в Гродно напал на двух незнакомок, и не знает, почему.Парень в Гродно напал на двух незнакомок, и не знает, почему.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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25-летний молодой человек в сквере по улице Щорса в Гродно напал на двух девушек.

-Сначала он в поле зрения представительниц слабого пола справил естественные надобности, а потом стал задирать незнакомок. Одну из них молодой человек сильно толкнул, а другую ударил кулаком по лицу, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Девушкам удалось дать отпор хулигану. Отбиваясь, они облили его кока-колой.

Милиция задержала парня. Он был настолько пьян, что не смог внятно объяснить, почему набросился на незнакомых девушек. Теперь ему предстоит ответить за хулиганство.

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