2019-10-24T15:14:12+03:00
Дом. Семья
КП Беларусь

Минчанин подарил зоопарку платиновую лису - погрызла мебель в доме

Мужчина выкупил лисичку со зверофермы, чтобы она стала домашней питомицей, но не сложилось
Алиса МИЕЛОФОН
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Вот такую красоту подарил Минскому зоопарку минчанин, который выкупил лису со зверофермы. Фото: Минский зоопарк.Вот такую красоту подарил Минскому зоопарку минчанин, который выкупил лису со зверофермы. Фото: Минский зоопарк.
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Новая питомица появилась в Минском зоопарке - роскошная платиновая лиса. Лисичку подарил зоопарку житель Минска. Мужчина выкупил ее со зверофермы и хотел держать ее дома. Лису назвали Эльзой. Как рассказал хозяин, животное оказалось исключительно дружелюбным и ласковым, но все же в квартире прижиться не смогло. Эльза грызла мебель, портила вещи, пачкала в доме. Поэтому хозяева решили отдать ее в зоопарк.

На официальном сайте зоопарка много-много фото серебристой красавицы. Эльзе, судя по всему, понравился новый дом.

- Она игривая, приглашает поиграть сотрудников, которые за ней ухаживают. При приближении посетителей может спрятаться за домик, но все равно с любопытством оттуда выглядывает, - рассказали в зоопарке.

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