2019-10-24T15:15:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Полоцком районе пастухи-скотокрады с весны до осени разделывали коров в лесу

Двое мужчин продавали коровьи туши перекупщикам в десять раз дешевле их настоящей стоимости
Наталья ПАРТОЛИНА
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Пастухи за сезон украли, разделали и продали 16 коров.Пастухи за сезон украли, разделали и продали 16 коров.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцком районе два пастуха весь сезон - с апреля по октябрь - крали коров из вверенного им стада. Стадо было на круглосуточном выпасе, мужчины должны были следить за коровами и днем и ночью.

- Животноводы регулярно уводили из стада коров, убивали и разделывали их в лесу неподалеку. Отходы закапывали, а туши продавали перекупщикам, - рассказала официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

За каждую тушу пастухи получали от скупщиков мяса по 150 - 200 рублей. Всего они похитили и разделали 16 коров. Хозяйство подсчитало ущерб, предварительная сумма составила 37 000 рублей. Получается, что пастухи сдавали говядину по стоимости раз в десять меньше реальной.

Оба животновода - жители Полоцка, ранее не судимые, одному 34 года, второму - 22. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Интересно, что администрация животноводческого комплекса весь сезон не замечала, что из стада пропадают коровы. Спохватились и обратились в правоохранительные органы только тогда, когда с пастбища животных перевели в коровник.

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