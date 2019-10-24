2019-10-24T15:17:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно милиция ночью гонялась за пьяным бесправником: в ГАИ позвонили бдительные граждане

Автомобиль с пьяным за рулем повредил сигнальный столб газового трубопровода
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Пьяного парня без прав усадил за руль авто приятель, потому что сам был пьян. Фото: ГАИ Гродно.Пьяного парня без прав усадил за руль авто приятель, потому что сам был пьян. Фото: ГАИ Гродно.
Изменить размер текста:

За пьяным бесправником поздним вечером 22 октября пришлось гоняться сотрудникам ГАИ в Гродно. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что на улице Белые Росы в одном из дворов в машине сидит пьяная компания и собирается куда-то ехать.

- На указанный адрес оперативно прибыли инспекторы ДПС и обнаружили движущийся по автостоянке в сторону выезда автомобиль предполагаемых нарушителей. С помощью проблесковых маячков сотрудники попытались его остановить. В ответ на это водитель «Митсубиси» проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость,- рассказали в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пытаясь оторваться от погони, водитель не справился с управлением и повредил сигнальный столб газового трубопровода. За рулем был 21-летний пьяный, у которого не было прав на управление автомобилем. Хозяин машины, тоже нетрезвый, сидел в авто на пассажирском месте. Он передал руль приятелю, потому что сам был подшофе. В отношении водителя составили несколько протоколов, ответственность понесет и хозяин авто, который усадил за руль нетрезвого.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Следственный комитет ищет очевидцев аварии, в которой погиб мотоциклист
В Речицком районе мужчина заблудился в лесу, его нашли спасатели
Почти 40 тысяч рублей украли хакеры со счета фирмы в Молодечно: на компьютере не было антивируса
Угнал машину и врезался в четыре авто: массовое ДТП в Минске
На границе с Польшей в Беловежской пуще задержали каратистов-нелегалов
В Полоцком районе пастухи-скотокрады с весны до осени разделывали коров в лесу
Минчанин подарил зоопарку платиновую лису - погрызла мебель в доме
В Гродно пьяный напал на двух девушек, а они, отбиваясь, облили его кока-колой
В Минске таксист продал «бесхозную» машину - оказалось, что это наследство
Хотели купить за полцены, а получили дешевую подмену - семь человек в Витебске пострадали от мошенников из интернет-магазина
«Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю». Глава МИД Беларуси рассказал о дружбе с Киркоровым
«Ставки превышают 530% годовых». В Беларуси отрегулируют микрозаймы
Лукашенко признался, что ест картошку только раз в неделю
«Это относительная динамика». Минэкономики Беларуси прокомментировало снижения рейтинга в Doing Business
Белорусский ГУБОПиК: фуры в Евросоюзе грабили оршанцы