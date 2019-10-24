В Гродно милиция ночью гонялась за пьяным бесправником: в ГАИ позвонили бдительные граждане

Пьяного парня без прав усадил за руль авто приятель, потому что сам был пьян. Фото: ГАИ Гродно.

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За пьяным бесправником поздним вечером 22 октября пришлось гоняться сотрудникам ГАИ в Гродно. В милицию позвонили очевидцы и рассказали, что на улице Белые Росы в одном из дворов в машине сидит пьяная компания и собирается куда-то ехать.

- На указанный адрес оперативно прибыли инспекторы ДПС и обнаружили движущийся по автостоянке в сторону выезда автомобиль предполагаемых нарушителей. С помощью проблесковых маячков сотрудники попытались его остановить. В ответ на это водитель «Митсубиси» проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость,- рассказали в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пытаясь оторваться от погони, водитель не справился с управлением и повредил сигнальный столб газового трубопровода. За рулем был 21-летний пьяный, у которого не было прав на управление автомобилем. Хозяин машины, тоже нетрезвый, сидел в авто на пассажирском месте. Он передал руль приятелю, потому что сам был подшофе. В отношении водителя составили несколько протоколов, ответственность понесет и хозяин авто, который усадил за руль нетрезвого.