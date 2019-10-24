На границе с Польшей в Беловежской пуще задержали каратистов-нелегалов

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Нарушителей пограничного режима задержали в Беловежской пуще 20 октября. Брестские пограничники преследовали неизвестных, которые двигались в сторону Польши.

- Используя карту, «туристы» двинулись в направлении границы. Приблизившись к пограничной полосе, спортсмены перелезли через сигнализационный комплекс и продолжили движение в направлении границы, - рассказывают в Брестской погрангруппе.

Пограничники все же задержали нарушителей. Ими оказались четверо граждан Алжира. Как пояснили мужчины, они члены клуба карате «Скорпионы» и приехали в Беларусь на соревнования по рукопашному бою. Только вместо Гомеля, где проводились соревнования, прибыли в Брест.

Их наказали за нарушение пограничного режима и попытку нарушения госграницы. Их депортируют за их счет из страны и запретят въезд на территорию Беларуси на 5 лет.