2019-10-24T16:50:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Угнал машину и врезался в четыре авто: массовое ДТП в Минске

Минчанин помогал знакомому ремонтировать автомобиль, а потом угнал его
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчина угнал авто, которое ремонтировал, и врезался в четыре машины на встречной. Фото: Московский РУВД Минска.Мужчина угнал авто, которое ремонтировал, и врезался в четыре машины на встречной. Фото: Московский РУВД Минска.
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35-летний минчанин стал виновником массового дорожно-транспортного происшествия в столице. Управляя Daewoo Matiz на улице Рафиева, он выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Как сообщает группа информации и общественных связей Московского РУВД Минска, мужчина совершил ДТП на угнанном автомобиле. Накануне владелец авто оставил машину для ремонта в гараже у знакомого. Тому ремонтировать автомобиль помогал приятель. Когда хозяин гаража уехал домой, его приятель взял ключи от машины и угнал ее.

В момент совершения ДТП мужчина был пьян. Правоохранительные органы разбираются в ситуации, действиям минчанина будет дана правовая оценка.

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