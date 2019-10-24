Почти 40 тысяч рублей украли хакеры со счета фирмы в Молодечно: на компьютере не было антивируса

Хакеры похитили у фирмы в Молодечно почти 40 тысяч. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Директор молодечненской фирмы, занимающейся производством окон ПВХ, был вынужден обратиться в милицию после того, как со счета фирмы пропало 39 840 рублей. Как сообщает "Рэгіянальная газета» со ссылкой на официального представителя Молодечненского РОВД Юлию Крук, около 36 тысяч ушло на адреса ложных банковских счетов неизвестных лиц.

Оказалось, на служебном компьютере не была установлена антивирусная защита. В систему проник вирус, который позволил злоумышленникам получить доступ к удаленному управлению компьютером и секретной информации.

В Молодечненском районе зафиксированы уже три случая кражи денег со счетов организаций различных форм собственности, сообщает издание.