2019-10-24T17:25:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Речицком районе мужчина заблудился в лесу, его нашли спасатели

Пенсионер ушел по грибы и потерялся
Алиса МИЕЛОФОН
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В Речицком районе потерялся грибник, его искали пять часов.В Речицком районе потерялся грибник, его искали пять часов.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Вечером 23 октября спасатели начали поиски мужчины, который заблудился в лесу недалеко от городского поселка Заречье Речицкого района. В 19.58 в МЧС позвонил его сын и сказал, что его отец ушел за грибами и потерялся. У пенсионера был с собой мобильный телефон, но он не знал, где находится, и не мог сам сориентироваться и выйти из леса.

- В поисковой операции были задействованы работники МЧС и милиции. Спустя пять часов после начала поисков спасатели обнаружили его возле опоры линии электропередачи, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

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