2019-10-24T17:47:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Следственный комитет ищет очевидцев аварии, в которой погиб мотоциклист

23-летний молодой человек скончался на месте
Алиса МИЕЛОФОН
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Очевидцев аварии, в которой погиб мотоциклист, ищут в Минске. Фото: Следственный комитет.Очевидцев аварии, в которой погиб мотоциклист, ищут в Минске. Фото: Следственный комитет.
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Управление Следственного комитета по городу Минску ищет свидетелей аварии, в которой погиб 23-летний мотоциклист. ДТП произошло 26 сентября около 20.50 на улице Южной в Минске.

- 23-летний водитель, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по ул. Южной в Минске и при выполнении поворота налево совершил столкновение с мотоциклом Suzuki, двигавшимся в прямом встречном направлении. 23-летний водитель мотоцикла от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия, - рассказала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В отношении водителя легкового автомобиля возбуждено уголовное дело. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах этого происшествия, просят обращаться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55, (8017) 389 54 35, (8017) 389 54 06 и (8033) 333-67-19.

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