2019-10-24T18:26:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси средняя зарплата по стране снова снизилась и теперь составляет 1108,5 рубля

Снижение средних доходов наблюдается уже второй месяц
Надежда БУТОВИЧ
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Средняя зарплата в Беларуси падает, а вот реальная растет и укрепляется.Средняя зарплата в Беларуси падает, а вот реальная растет и укрепляется.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Белстат подвели финансовые итоги сентября. Как узнали статисты – средняя зарплата в республике за первый осенний месяц снизилась, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

Разница с предыдущим месяцем, августом 2019 года, составляет 9,3 белорусского рубля. Таким образом, средняя номинальная начисленная зарплата в Беларуси в сентября ровняется 1108,5 рубля. В то время как в августе она составляла – 1117,8 рубля, и тоже сокращалась по сравнению с июлем – на 10,7 рубля. Несложно подсчитать, что средние зарплаты за последние два месяца стали легче на 20 рублей.

Что касается доходов по областям и регионов, то богаче остальных – работники в Минске, их средний доход за сентябрь около 1516 рублей. Отставание средней зарплаты даже в Минской области от столицы существенное – 1117,3 рубля, не говоря уже о других регионах. На Гомельщине, Брестчине и Гродненщине – этот показатель едва перевалил за 950 рублей (995, 971 и 960 рублей с небольшим соответственно). А вот средние доходы на Могилевщине и Витебщине не достигли и этого показателя: 945,5 и 930,9 рубля.

Но, если средняя зарплата от месяца к месяцу становится легче, то реальная зарплата не в пример ей подрастает, уверены в Белстате. За 9 месяцев 2019 года ее показатель вырос почти на 8 процентов, если сравнить цифры реальной зарплаты за тот же период прошлого года.

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