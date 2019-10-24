«Облигации, кредитные билеты, закладные листы»: жительница Воложина пыталась вывезти в США ценные бумаги времен Российской Империи
В Нацаэропорту Минска сотрудники гостаможни пресекли незаконный вывоз ценных бумаг с территории Беларуси. О происшествии рассказала пресс-служба Государственного таможенного комитета.
В чемодане 62-летней жительницы одной из деревень Воложинского района были спрятаны банкноты, облигации, закладные листы и старинные дензнаки: всего 83 единицы.
– Гражданка направлялась в Америку из Минска с пересадкой в Амстердаме. Женщина попыталась пройти через «зеленый коридор», не намереваясь декларировать ценности из багажа, – уточнили в пресс-службе.
Более 80 банкнот, облигаций, других финансовых документов хотелось вывезти в США белоруска. Фото: customs.gov.by.
Изъятые банкноты и бумаги были отправлены на экспертизу. И 77 из них (Прим: финансовые бумаги 1866 – 1917 годов и банкноты 1914 - 1919 годов) были признаны культурными ценностями времен Российской Империи.
Кроме обязательного декларирования, такое имущество требует разрешения от Минкульта на вывоз – ни того, ни другого белоруска не выполнила.
На данный момент, проводится проверка по факту недекларирования товаров.
пресекли вывоз из страны 77 единиц банкнот и ценных бумаг времен Российской империи.
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