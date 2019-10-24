2019-10-24T19:36:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Кобринском районе у фермера украли 180 килограммов рыбы

Мужчина заготовил рыбу для ярмарки, а за ночь она исчезла
Надежда БУТОВИЧ
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Вор сложил рыбу в мешки и перетащил в свой пруд. Фото: pixabay.com.Вор сложил рыбу в мешки и перетащил в свой пруд. Фото: pixabay.com.
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Крупная кража произошла в одном из фермерских хозяйств в Кобринском районе, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

В милицию обратился глава ФХ, мужчина сообщил, что накануне он выловил из собственных прудов примерно 180 килограммов рыбы. Карпа, толстолобика и белого амура, фермер намеревался реализовать на сельхозярмарке в субботу, поэтому весь улов разместил в специальном «садке». Но за ночь вся рыба из садка исчезла.

– Ущерб, нанесенный сельчанину, превысил 800 белорусских рублей. На место происшествия выезжала оперативная группа и злоумышленник был установлен, – пояснили в пресс-службе.

Как оказалось, рыбу похитил безработный мужчина из этой же деревни на Кобринщине – преступление совершил из зависти. У сельчанина так же, как и у фермера, есть рыборазводный пруд, но живности в нем маловато. Поэтому, зная, что конкурент подготовил рыбную партию для ярмарки, решил перетаскать улов в свой водоем. Несколько часов потребовалась злоумышленнику, чтобы загрузить карпа, амура да толстолобика в мешки и перетащить на свой «участок».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

У фермера похищено 180 кг рыбы.

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