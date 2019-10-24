За неделю хакеры украли со счетов белорусских предприятий $50 тысяч

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, как фирма в Молодечно потеряла 40 тысяч рублей из-за неустановленного на компьютере антивируса.

И вот в пресс-службе МВД сообщили о серии подобных краж и кибератак в адрес отечественных предприятий.

– Банковские трояны продолжают атаковать ПО белорусских предприятий, как частных, так и государственной формы собственности, – проинформировали в пресс-службе.

Схема кибератаки во всех случаях практически идентична. На электронный ящик фирмы приходит письмо, как будто от партнера или госоргана. Внутри письма прикрепляется документ или файл, сотрудник загружает его на компьютер и, сам того не зная, запускает вредоносный вирус.

В МВД рассказали, как защититься от банковских троянов. Фотоиллюстрация: МВД.

– Далее преступникам становятся известна коммерческая информация фирмы, которая «уходит» на сервер управления. Как только сотрудник запустит флешку с ключом «Клиент-банка» система якобы начнет обновляться, на самом же деле в этот момент деньги со счета фирмы уйдут на подставные счета, – уточнили в МВД.

Сотрудниками управления «К» только за последнюю неделю было выявлено 5 подобных хищений, ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Правоохранители просят соблюдать правила компьютерной безопасности: не открывать подозрительные письма и не скачивать информацию, не оставлять USB с «ключами» в компьютерах, желательно не подключать ПК с «Клиент-банком» к системе общего доступа. Не лишним будет проконсультироваться о правилах интернет-безопасности, а в случае ЧП сразу же обратиться к правоохранителям.