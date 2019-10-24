2019-10-24T20:40:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Один минчанин растил коноплю на участке в теплице, второй приспособил для этого квартиру бабушки

Оба «плантатора» задержаны и понесут наказание
Надежда БУТОВИЧ
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Два жителя столицы организовали нарколаборатории. Фото: МВД.Два жителя столицы организовали нарколаборатории. Фото: МВД.
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Столичные правоохранители на днях обнаружили двух злоумышленников, организовавших нарколаборатории. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Первоначально была выявлена преступная деятельность 34-летнего минчанина. Мужчина на территории Минского района на собственном участке приспособил теплицу под выращивание конопли.

– Кроме кустов наркотического растения во дворе, в доме были найдены специальные устройства для выращивания, подготовки и фасовки марихуаны. Также было изъято 370 граммов готовой к употреблению «травы», – пояснили в пресс-службе.

Затем милиции удалось выйти на след еще одного «наркопроизводителя». Им оказался 45-летний житель столицы. Похожую, но более миниатюрную «теплицу с коноплей» он обустроил в квартире своей бабушки.

– В квартире в Минске было обнаружено более 30 кустов конопли и еще около 450 граммов высушенной марихуаны. "Зелье" и приспособления были изъяты, – добавили в МВД.

Как уточнили правоохранители, обоих «плантаторов» поместили под арест, они твердят, что выращивали коноплю для себя.

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