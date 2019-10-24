Женщине в банке выдали лишнюю 1000 долларов, теперь ее ищет милиция
Правоохранители Гродненщины объявили в розыск неизвестную женщину. Незнакомке по ошибке выдали в банке крупную сумму наличности, а она деньги не вернула. О происшествии проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского областного исполкома.
Инцидент произошел 15 октября в одном из гродненских отделений «Белинвестбанка», расположенного на улице Фомичева во втором доме.
– Девушка обратилась в банк с просьбой о приобретении валюты. Гражданка заявила о намерении купить 3100 долларов США. Для этого требовалось оплатить в кассу 6370 белорусских рублей, но кассиру она передала на две тысячи рублей меньше, – сообщили в пресс-службе.
Вместе с фигуранткой в банк приходила знакомая. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
Вместо нужной суммы женщина протянула кассиру 4370 рублей, а получила – три тысячи сто долларов. То есть покупательница от сделки «выиграла» 2000 рублей.
– Вместе с разыскиваемой гражданкой в филиале банка находилась еще одна женщина. Если вам знакомы обе или хотя бы одна из фигуранток, сообщите в милицию. Гражданкам на фото и видео лучше всего самим явиться в правоохранительные органы, – добавили в УВД.
Устанавливаем личность девушки, которая передала недостаточное количество денег при покупке валюты.
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