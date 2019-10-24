Лукашенко не пришел на матч года в Казахстане?

Билеты на поединок между звездами тенниса Джоковичем и Надалем стоили до 9 тысяч долларов

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24-25 октября Александр Лукашенко с визитом находится в Казахстане. С утра президент Беларуси прилетел в Нур-Султан, а вечером его вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым ждали на выставочном матче между звездами тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Такую информацию распространила федерация тенниса Казахстана. В Казахстане матч называют самым громким теннисным событием года. Стоимость обычных билетов на «Барыс Арену» достигала 318 долларов, а vip-ложа для 12 человек – с собственным баром, санузлом и отдельным лифтом - стоила $9.000.

Самые дорогие билеты - в vip-ложу. Снять помещение, рассчитанное на 12 гостей, стоит 9 тысяч долларов. Фото: федерация тенниса Казахстана.

Мероприятие уже закончилось (победил Рафаэль Надаль), казахские СМИ опубликовали свои репортажи. Однако о том, что на матче присутствовали Лукашенко и Токаев – ни слова. Зато сообщается, что из vip-ложи за матчем наблюдал Нурсултан Назарбаев. Также среди зрителей были первый заместитель председателя Бауыржан Байбек, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким столицы Алтай Кульгинов, а также известные бизнесмены Булат Утемуратов (он организатор и главный спонсор матча), Тимур Кулибаев и Нурлан Смагулов. Выходит, что, скорее всего, президентов Беларуси и Казахстана на матче действительно не было. Причины отказа от посещения праздника тенниса пока не сообщаются.