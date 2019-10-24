В пятницу, 25 октября, ГАИ Минска проведет спецмероприятия по безопасности на дорогах

С начала года на дорогах Минска пострадали почти 160 пешеходов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщает о запланированном едином днем безопасности движения на дорогах столицы. Акцию инициировала и проведет 25 октября столичная Госавтоинспекция.

– В Минске с начала года в ДТП попали почти 160 пешеходов, в них двенадцать человек погибли, еще 151 человек травмированы. В трети случаев – 52 ДТП случились по неосмотрительности самих пешеходов, – пояснили в пресс-службе.

Чаще всего пешеходы нарушают ПДД и травмируются, пересекая дорогу в неустановленных местах, неожиданно выходя на трассу из-за «укрытий»: стоящих машин, зданий, деревьев и так далее, или вовсе появляясь пьяными на дороге. Многие считают, что фликеры нужно только за городом, но и в столице есть улицы с недостаточным освещением.

– Водителям избежать неприятностей на дороге позволяет особая внимательность рядом с пешеходными переходами, на неосвещенных участках и при плохой погоде. Пешеходы чаще всего уверены, что водитель их видит, и в 90 процентов случаев нарушают ПДД осознанно, – добавили правоохранители.