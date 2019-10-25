Две несовершеннолетние девушки, которые пропали в Гомеле 10 дней назад, нашлись в России

Две девушки, которых искали десять дней, уехали в Россию. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Девушки уехали из дома вместе с молодым человеком на его автомобиле

Изменить размер текста: A A

Две девушки из Гомеля, которых десять дней искала милиция, нашлись в России. Правоохранительные органы начали искать 16-летнюю Екатерину Баркову и 17-летнюю Наталью Буркову 14 октября. В этот день девушки уехали из дома вместе с молодым человеком, 21-летним Сергеем Качуро, на белом Renault Logan.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, поиски прекращены. Обе девушки и их спутник все это время находились в России, в городе Новозыбков. Несовершеннолетние уже вернулись в Гомель.