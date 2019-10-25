2019-10-25T09:01:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Две несовершеннолетние девушки, которые пропали в Гомеле 10 дней назад, нашлись в России

Девушки уехали из дома вместе с молодым человеком на его автомобиле
Алиса МИЕЛОФОН
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Две девушки, которых искали десять дней, уехали в Россию. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Две девушки, которых искали десять дней, уехали в Россию. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Две девушки из Гомеля, которых десять дней искала милиция, нашлись в России. Правоохранительные органы начали искать 16-летнюю Екатерину Баркову и 17-летнюю Наталью Буркову 14 октября. В этот день девушки уехали из дома вместе с молодым человеком, 21-летним Сергеем Качуро, на белом Renault Logan.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, поиски прекращены. Обе девушки и их спутник все это время находились в России, в городе Новозыбков. Несовершеннолетние уже вернулись в Гомель.

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