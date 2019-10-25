2019-10-25T10:31:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске внедорожник в центре города вылетел на тротуар и снес церковное ограждение

Водитель серьезно пострадал, он в больнице
Наталья ПАРТОЛИНА
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Внедорожник врезался в ограждение церкви в Витебске. Фото: ГАИ.Внедорожник врезался в ограждение церкви в Витебске. Фото: ГАИ.
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24 октября авария произошла в центре Витебска. Около 14.30 автомобиль Audi Q7 вылетел на тротуар и врезался в забор, который окружает паперть православного храма.

- По предварительной информации, 33-летний водитель внедорожника ехал по улице Ленина со стороны площади Победы по направлению к центру города и не справился с управлением. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части на тротуар и совершил столкновение с бетонным ограждением, окружающим паперть Свято-Покровского собора, - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Водитель получил серьезные травмы, его отвезли в витебскую областную больницу. Пещеходы не пострадали. По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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