В Витебске внедорожник в центре города вылетел на тротуар и снес церковное ограждение

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24 октября авария произошла в центре Витебска. Около 14.30 автомобиль Audi Q7 вылетел на тротуар и врезался в забор, который окружает паперть православного храма.

- По предварительной информации, 33-летний водитель внедорожника ехал по улице Ленина со стороны площади Победы по направлению к центру города и не справился с управлением. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части на тротуар и совершил столкновение с бетонным ограждением, окружающим паперть Свято-Покровского собора, - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Водитель получил серьезные травмы, его отвезли в витебскую областную больницу. Пещеходы не пострадали. По факту аварии ГАИ проводит проверку.