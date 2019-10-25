В Смолевичском районе десятилетний мальчик ночевал в заброшенном доме: боялся, что родители будут ругать за плохие отметки

Мальчик спрятался в заброшенном доме, испугавшись, что родители накажут его за плохие отметки. Фото: УВД Минской области.

Изменить размер текста: A A

Десятилетний мальчик пропал в деревне Пекалин 23 октября. Ребенок не пришел домой из школы. Около полуночи отчим мальчика обратился в милицию.

Даниила искали повсюду, но безрезультатно. В три часа ночи по тревоге подняли весь личный состав райотдела милиции. Местность прочесывали восемь поисковых групп. Нашли ребенка только под утро - он ночевал в заброшенном деревенском доме по улице Приозерной. Даниил не пришел домой, потому что боялся наказания за плохие отметки в школе.

- С Даниилом и его родителями работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, учителя и социальный педагог, - рассказали в ОИОС УВД Минского облисполкома.