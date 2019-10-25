Мужчина обокрал попутчика в поезде, пока тот спал

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Милиция ищет человека, который обокрал спящего попутчика в поезде. Это случилось 15 октября. Около пяти часов утра пассажир, ехавший в третьем вагоне поезда Минск - Орша задремал. Этим воспользовался неизвестный мужчина и забрал стоявший рядом с ним пакет с вещами, вытащил из кармана брюк спящего кошелек с деньгами, а из рук взял мобильный телефон. Примерно через час, перед темкак поезд прибыл в Толочин, пассажир проснулся и обнаружил, что его обокрали.

Правоохранительный органы подозревают, что преступление совершил мужчина, изображенный на фото. На вид ему около 40 лет, рост 170 - 180 см. Был одет в светлую куртку, серый свитер, синие джинсы. На шее у подозреваемого татуировка в виде бабочки, а на лбу шрам.

- Если вы узнали человека, изображенного на снимке, то просьба сообщить о нем либо о его местонахождении по телефонам 8 (0216) 29-23-47, 8 (0216) 29-53-47, 8 (029) 109-01-24 (Велком), 8 (029) 863-70-56 (МТС), или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируется, - сообщили в ОИОС УВД Витебского облисполкома.