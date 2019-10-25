В Гродно студент умер от менингококковой инфекции: первый летальный случай за пять лет в регионе

В реанимации за жизнь юноши боролись около часа, но не смогли его спасти. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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18-летний юноша умер от менингококковой инфекции в Гродно. Он поступил в больницу 24 октября в 13.50 в тяжелейшем состоянии септического шока. Молодого человека сразу доставили в реанимацию. Около часа врачи боролись за его жизнь, но спасти юношу не удалось.

Медики еще ожидают результатов экспертизы, но первоначальное подозрение - на молниеносную форму менингококковой инфекции, сообщает «Гродзенская праўда» со ссылкой на профессора кафедры инфекционных болезней, главного внештатного инфекциониста главного управления здравоохранения облисполкома Владимира Циркунова. Вероятность летального исхода при такой форме болезни 80 процентов, смерть может наступить в течение нескольких часов.

Такая форма менингококковой инфекции - редкий случай, в регионе это первый случай за пять лет. Другие формы менингококковой инфекции в области регистрировались с начала года четыре раза, все пациенты выздоровели.

Специалисты обследуют всех членов семьи юноши на наличие возбудителя инфекции - менингококк мало контагиозен, и заразиться им можно только при тесном контакте с носителем.