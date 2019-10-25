2019-10-25T12:30:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Солигорске подросток купил машину за сувенирные деньги

Продавец заметил это, когда покупатель уже уехал на авто
Алиса МИЕЛОФОН
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Подросток купил машину и рассчитался за нее сувенирной купюрой. Фото: Следственный комитет.Подросток купил машину и рассчитался за нее сувенирной купюрой. Фото: Следственный комитет.
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Жителя Солигорска обманули молодые люди, которые купили у него автомобиль. Это случилось 15 октября.

- К мужчине на улице подошли двое незнакомых парней, один из них попросил продать ему автомобиль. Поторговавшись, мужчина согласился. Молодой человек дал ему три стодолларовых купюры, сел вместе со своим другом в машину и уехал. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Оказалось, что сувенирной купюрой рассчитался за автомобиль «Рено» 16-летний учащийся колледжа. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, окончательная правовая оценка действиям юноши будет дана по результатам следственных и других процессуальных действий.

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