В Солигорске подросток купил машину за сувенирные деньги

Подросток купил машину и рассчитался за нее сувенирной купюрой. Фото: Следственный комитет.

Продавец заметил это, когда покупатель уже уехал на авто

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Жителя Солигорска обманули молодые люди, которые купили у него автомобиль. Это случилось 15 октября.

- К мужчине на улице подошли двое незнакомых парней, один из них попросил продать ему автомобиль. Поторговавшись, мужчина согласился. Молодой человек дал ему три стодолларовых купюры, сел вместе со своим другом в машину и уехал. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Оказалось, что сувенирной купюрой рассчитался за автомобиль «Рено» 16-летний учащийся колледжа. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, окончательная правовая оценка действиям юноши будет дана по результатам следственных и других процессуальных действий.