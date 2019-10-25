В Солигорске подросток купил машину за сувенирные деньги
Жителя Солигорска обманули молодые люди, которые купили у него автомобиль. Это случилось 15 октября.
- К мужчине на улице подошли двое незнакомых парней, один из них попросил продать ему автомобиль. Поторговавшись, мужчина согласился. Молодой человек дал ему три стодолларовых купюры, сел вместе со своим другом в машину и уехал. Позже мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Оказалось, что сувенирной купюрой рассчитался за автомобиль «Рено» 16-летний учащийся колледжа. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, окончательная правовая оценка действиям юноши будет дана по результатам следственных и других процессуальных действий.
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