2019-10-25T13:17:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Чечерском районе бешеные лисы ходят по деревням: одна подралась с собакой, вторую заперли в сарае

Если лиса пришла на участок, нужно немедленно спрятаться в доме и звонить в МЧС
Алиса МИЕЛОФОН
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Бешеные лисы повадились в деревни Чечерского района.Бешеные лисы повадились в деревни Чечерского района.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Чечерском районе активизировались бешеные лисы. В течение недели дважды зафиксированы случаи, когда они заходили в населенные пункты.

Бешеная лиса появилась в деревне Никольск и подралась с собакой на одном из подворий. Через четыре дня лиса пришла в Ботвиново, жителям деревни удалось запереть ее в сарае, пишет «Чечерский вестник».

Если лиса пришла на участок, нужно немедленно уйти в дом и позвонить в МЧС, напоминают спасатели. Чаще всего в населенные пункты приходят больные животные. Лис нельзя трогать, приближаться к ним, пытаться самостоятельно поймать. Нельзя убивать бешеных лис и ради меха: заразиться бешенством можно и без укуса, просто при контакте с кровью или слюной больного животного.

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