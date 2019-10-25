2019-10-25T14:29:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель маршрутки в тумане не увидел притормозивший газовоз, пострадали восемь человек

Тягач, который вез цистерну с газом, остановился перед пешеходным переходом
Алиса МИЕЛОФОН
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В тумане водитель маршрутки не заметил грузовик с цистерной, пострадали восемь человек. Фото: МВД.В тумане водитель маршрутки не заметил грузовик с цистерной, пострадали восемь человек. Фото: МВД.
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Сильный туман стал причиной аварии в Пуховичском районе, сообщает телеграм-канал МВД. Это произошло около десяти утра 25 октября на 49-м километре трассы М5 Минск - Гомель.

В направлении Минска ехал седельный тягач с цистерной для перевозки газа пропана. Он остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, которые переходили дорогу. Из-за сильного тумана водитель маршрутки, которая ехала в попутном направлении, не заметил остановившийся газовоз и врезался в него.

В маршрутке было 16 пассажиров, пострадали семеро и сам водитель.

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