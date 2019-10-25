2019-10-25T14:31:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК ищет мужчину, который в автобусе в Минске прихватил забытый кошелек

Похищенное имущество оценили в 300 рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске ищут мужчину, который в автобусе прихватил забытый кошелек. Фото: СКВ Минске ищут мужчину, который в автобусе прихватил забытый кошелек. Фото: СК
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Столичный Московский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное за кражу в транспорте. Но речь идет не о щипаче.

- По данным следствия, неустановленный мужчина 26 июля с 14.00 до 14.20 в автобусе 100-го маршрута тайно похитил имущество потерпевшего на общую сумму более 300 рублей, - сообщает Следственный комитет.

На опубликованном ролике видно, что пассажир, готовясь к выходу, забрал с сиденья свой пакет и не заметил, что под ним лежал кошелек. На освободившееся место сел пенсионер, увидел кошелек, но не стал окликать владельца. Покосившись, мужчина взял чужой кошелек, развернул его, посмотрел, что внутри деньги, и оставил его себе.

Подозреваемый попал на записи камер видеонаблюдения автобуса: это мужчина на вид 60 - 65 лет, среднего телосложения, с короткими седыми волосами и бородой. Был одет в куртку серого цвета, брюки светлого цвета, на голове у него была черная кепка.

СК обращается ко всем с просьбой: располагающих информацией об изображенном на фото мужчине просят позвонить по телефонам в Минске: +37517 392 97 21, +37544 586 96 25, или в дежурную часть по номеру +37517 389-55-55 (круглосуточно).

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