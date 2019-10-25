2019-10-25T14:57:05+03:00
Общество
КП Беларусь

МАУ прекращает полеты в Минск: рейсы в Киев будет выполнять только "Белавиа"

Полет украинской авиакомпании в Беларусь оказались нерентабельными
Павел МИЦКЕВИЧ
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Рейсы в Киев будет выполнять только БелавиаРейсы в Киев будет выполнять только БелавиаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) вводит новое расписание с 16 ноября, которое будет действовать весь зимний и летний сезоны. Программа полетов авиакомпании сокращается, чтобы оптимизировать расходы, сообщается на официальной странице МАУ.

В частности, отменяются рейсы в Минск, а также в Амман и Ригу - из-за отрицательной рентабельности. Таким образом, из Минска в Киев и обратно с 16 ноября можно будет долететь только самолетами "Белавиа". Цена перелета - от 164 рублей (около 80 долларов) в экономклассе. В сутки национальный авиаперевозчик выполняет пять рейсов в Киев (столько же раз летала МАУ), время перелета - один час.

В то же время МАУ увеличивает число рейсов в Дели, зато в Пекин вылеты приостанавливает - до тех пор, пока правительство Украины примет эффективное решение по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории России.

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