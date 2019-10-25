2019-10-25T15:38:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Белпочта приостановила работу почтоматов по всей стране

Пока не известно, когда возобновят работу устройств
Павел МИЦКЕВИЧ
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С важной информацией обратился к клиентам национальный почтовый оператор: новинка «Белпочты» - почтоматы - временно не будут работать.

- Уважаемые пользователи услуг! По техническим причинам временно приостановлена работа сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат, - говорится в официальном сообщении «Белпочты». Какие именно возникли проблемы с почтоматами, не уточняется. Также пока не известно, когда возобновят работу устройств.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - добавили в «Белпочте».

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@kpbel
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