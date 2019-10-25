Щеткина уволилась из Совета Республики и не призналась, куда уходит

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Марианна Щеткина, которая была наиболее известна во время работы на посту министра труда и соцзащиты, подала заявление об увольнении с должности зампредседателя Совета Республики. Скоро она приступит к работе на новом месте, но куда уходит, не призналась. Однако отметила, что не выпадет из поля зрения прессы. На новом месте Щеткину ждут в начале следующего месяца.

- На двух стульях, естественно, усидеть нельзя, поэтому я обратилась с просьбой освободить меня от занимаемой должности, - цитирует belta.by выступление Щеткиной в Верхней палате парламента.

Сенаторы приняли решение об освобождении вице-спикера от должности. Однако еще до конца созыва чиновник остается в Совете Республики и по-прежнему будет членом Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности.