2019-10-25T16:15:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Врачам общей практики разрешат оказывать психиатрическую помощь

Часто пациенты из-за предрассудков отказываются идти к психиатру
Павел МИЦКЕВИЧ
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Врачам общей практики разрешат оказывать психиатрическую помощьВрачам общей практики разрешат оказывать психиатрическую помощьФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Совет Республики 25 октября одобрил поправки в закон об оказании психиатрической помощи в Беларуси. Как предполагается, оказывать ее смогут врачи общей практики, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник в верхней палате парламента.

Это не значит, что психиатры лишаться клиентов: речь идет о тех случаях, когда при оказании первичной медпомощи пациентам у них выявляют признаки психических расстройств и заболеваний - и то если они не представляют непосредственной опасности для окружающих.

В то же время глава Минздрава подчеркнул, что проблема оказания врачами общей практики психиатрической помощи пациентам с легкими формами расстройств стоит остро - такие пациенты из-за предрассудков часто отказываются идти на прием к врачам-психиатрам.

- Но они готовы принимать психиатрическую помощь от врача общей практики, - цитирует министра belta.by. По его слова, такой подход есть во многих странах.

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