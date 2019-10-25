2019-10-25T17:00:24+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти

Однако необходимо еще проконсультироваться с Россией
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефтиБеларусь и Казахстан договорились о поставках нефтиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси на переговорах с президентом Казахстана 25 октября обсудили поставки в Беларусь казахстанской нефти.

- Как вы знаете, Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся.

Позже, на встрече с бывшим президентом Казахстана, белорусский лидер заявил:

- Мы хотим купить у вас, допустим, углеводороды, нефть, но не можем никак договориться. Мы решили, что с двух сторон будем поджимать наших союзников.

В тот же день стало известно, что Беларусь и Казахстан договорились о поставке нефти и приступают к коммерческим переговорам.

- Мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования, - процитировала belta.by слова председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.

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