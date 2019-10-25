2019-10-25T17:34:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

С Royal Plaza в Минске упал мужчина и разбился насмерть

Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются
Павел МИЦКЕВИЧ
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С Royal Plaza в Минске упал мужчинаС Royal Plaza в Минске упал мужчинаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что днем 25 октября с балкона Royal Plaza в Минске выбросился или упал человек. Мужчина разбился насмерть. Вскоре информацию подтвердили в Следственном комитете.

- Следователи работают на месте происшествия. Около 15 часов 20 минут возле одного из бизнес-центров столицы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные необходимые процессуальные действия, - сообщила в своем Facebook официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

Она добавила, что обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

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