С Royal Plaza в Минске упал мужчина и разбился насмерть

Изменить размер текста: A A

Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что днем 25 октября с балкона Royal Plaza в Минске выбросился или упал человек. Мужчина разбился насмерть. Вскоре информацию подтвердили в Следственном комитете.

- Следователи работают на месте происшествия. Около 15 часов 20 минут возле одного из бизнес-центров столицы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также иные необходимые процессуальные действия, - сообщила в своем Facebook официальный представитель Управления СК по Минску Екатерина Гарлинская.

Она добавила, что обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.