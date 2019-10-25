2019-10-25T18:29:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле пьяный мужчина дебоширил, сымитировал эпилепсию и избил фельдшера

Против хулигана возбуждено уголовное дело
Надежда БУТОВИЧ
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ЧТобы избежать ответственности дебошир попросил вызвать скорую помощь.ЧТобы избежать ответственности дебошир попросил вызвать скорую помощь.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Действия разворачивались в областном центре в среду, 23 октября, на улице Фрунзе, сообщили в пресс-службе МВД. Вечером очевидцы позвонили в милицию из-за разбушевавшегося гражданина.

Пожилой мужчина в непонятном приступе кричал на улице матом, метался по сторонам, бил припаркованные авто.

– К месту происшествия по вызову прибыли правоохранители. Хулигана, которым оказался 65-летний житель Гомеля, попытались задержать. Однако внезапно у мужчины якобы начался приступ эпилепсии – милиционеры позвонили в «скорую», – уточнили в пресс-службе.

Но в карете скорой помощи приступ внезапно прошел, а «больной» попытался вырваться, напал на фельдшера и ударил его кулаком в лицо. Сопровождавший дебошира милиционер, тут же скрутил фигуранта, и его вместо больницы доставили в отделение.

–В камере «изолятора» спустя время злоумышленник немного отрезвел и признался, что никакого эпилептического приступа у него не было, а скорую помощь он попросил вызвать, чтобы избежать уголовной ответственности. Свои хулиганские действия объяснил тем, что слишком много выпил, – прокомментировал Александр Малишевский, первый замначальника Центрального РОВД Гомеля.

Против гомельчанина возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сообщается, что ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал и к ответственности не привлекался.

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