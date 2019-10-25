После апелляции бывшему зампреду Мингорисполкома снизили тюремный срок почти вдвое

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«Комсомолка» ранее сообщала подробности этого громкого судебного дела против экс-зама главы Минского горисполкома. На скамью подсудимых Андрея Доморацкого «привели» злоупотребления властью, хищения и взяточничество.

В 2015 – 2016 годах чиновник «за плату» позволил в столице круглогодично работать одному павильону и летнему кафе. Позже, в 2017 году, Доморацкий, будучи начальником Главного управления потребрынка, осуществил махинацию с увеличением рентабельности.

А кроме того, обвинитель сообщал о премии в 1970 рублей, которую управленец получил необоснованно, за искусственные показатели эффективной работы.

Суд признал экс-руководителя виновным и приговорил к 12 годам заключения.

Но адвокаты Доморацкого подали апелляцию и 25 октября был озвучен новый приговор, мягче предыдущего, сообщили в пресс-службе Минского горсуда. В итоге срок заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима снижен и составит 7 лет (вместо 12). Также назначен штраф в размере 3 тысяч базовых или 76,5 тысячи рублей. Кроме того, осужденный не сможет в течение 5 лет работать на организационно-распорядительной и административно-хозяйственной должности.

Приговор окончательный.